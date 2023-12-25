Волонтеры передали для нижегородцев старшего поколения новогодние подарки Общество

Депутаты присоединились к благотворительной акции "Серебряная ёлка", которая прошла в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия". Для жителей серебряного возраста собрали теплые пледы, постельные принадлежности, одежду, продуктовые наборы и многое другое.

Подарки передали для постояльцев стационарных учреждений соцобслуживания и адресно одиноким пожилым людям.

Так, в Канавинском районе Нижнего Новгорода волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" навестили 15 пенсионеров, поздравили их с наступающим Новым годом и вручили праздничные продуктовые наборы, которые передал депутат городской Думы Сергей Пляскин.

"Пожилым людям часто не хватает общения, а потому внимание не просто дорого, оно дарит им много положительных эмоций и радость. Акция "Серебряная ёлка" – это не только возможность поздравить их с праздником, но и способствует развитию связей между поколениями и закрепляет традиционные ценности нашего общества – милосердие, уважение к старшему поколению, оказание поддержки тем, кто нуждается в помощи", - отметил депутат.

Пожилые люди с радостью встречали гостей и благодарили за внимание и заботу.

"В Новый год все, конечно, ждут поздравлений, подарков. И для нас важно поддержать пожилых людей, у которых нет близких и родных, создать им праздничное настроение. Пусть этот светлый праздник принесет в их дома душевное тепло и доброту", - говорят волонтеры.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов передал подарки для жителей Борского округа. Пледы, подушки, комплекты постельного белья и сладости были вручены борчанам старшего поколения, которые в силу жизненных обстоятельств живут одни.

"За плечами каждого из них большая жизнь. Они достойны огромного уважения. Благодаря их мужеству мы живем в своей стране, их руками восстанавливалась страна после Великой Победы. Их мыслью и трудом строился и развивался Бор. Сегодня они нуждается в нашем особом внимании и заботе. Акция "Серебряная ёлка" - это возможность порадовать одиноких людей и приобрести для них необходимые вещи и сладкие подарки, сказать "спасибо" за их мудрые советы и наставления. А главное - создать атмосферу тепла и радости, подарить маленькое чудо, когда каждый, как в детстве, может получить новогодний подарок", - отметил Александр Шаронов.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов пополнил подарками специальный праздничный бокс в Штабе общественной поддержки, где был открыт основной пункт акции.

"Прекрасная и теплая акция "Серебряная ёлка"! Ее участники не только дарят пожилым людям нужные им в быту вещи, а также делятся теплом сердца, словами благодарности, поддержкой!", - считает Михаил Иванов.

Напомним, ранее организаторы акции совместно с министерством социальной политики Нижегородской области передали подарки для постояльцев дома-интерната "Зеленый город".

"Единая Россия" проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры.