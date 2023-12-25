"Зажигай с Эн+!": энергохолдинг подготовил насыщенную новогоднюю программу для нижегородцев и гостей города Общество

Российский энергохолдинг Эн+ подготовил сразу несколько массовых развлекательных и спортивных мероприятий для нижегородцев в новогодние каникулы.

29 декабря в 17:00 в Автозаводском парке (территория за катком) состоится открытие большого Зимнего городка с ледовым "Лабиринтом Эн+" и стелами, а также двухметровым ледовым арт-объектом «Книга желаний». Дополнением сказочного убранства Зимнего городка являются световые инсталляции. Входную зону украшает пятиметровый светодиодный тоннель, имеющий в конструкции 15 000 лампочек-диодов. Также на сказочной площадке расположены новогодние фонари-гиганты, деревья и фигуры медведей. На открытии гостей праздника ждет большая шоу-программа с насыщенной анимацией, розыгрышем призов, новогодними активностями для взрослых и детей. Хедланерами праздника станут главные новогодние герои - Дед Мороз, Снегурочка и их друг Снеговик. Все время мероприятия будет работать фотозона, а самых маленьких гостей будут ждать сладкие подарки.

Но на этом активности в Зимнем городке не закончатся. Развлекательная программа "Зажигай с Эн+!" будет идти все новогодние каникулы. Так, 2, 4, 6 января с 16.00 до 18.00 и 3, 5 января с 12.00 до 14.00 в Автозаводском парке в Зимнем городке (территория за катком) пройдут новогодние дискотеки для детей и взрослых с участием аниматоров и ростовых кукол.

Программа "Зажигай с Эн+!" будет включать в себя и спортивные активности.

Для любителей зимних видов спорта 8 января 2024 года в 11:00 на Щелоковском хуторе (ул. Корейская, 22) стартует новогодний фестиваль "Бросай салат, вставай - на лыжи". Регистрация участников пройдет в онлайн-режиме на сайте #Зажигай | Новый Год с Эн+ (newyearenergy.ru) в разделе Нижний Новгород / Записаться на забег. В программе мероприятия лыжные забеги, в том числе и костюмированные, спортивные мастер-классы для детей и взрослых, развлекательная программа, сладкие сувениры.

"Будет точно весело! Мы хотим организовать для нижегородцев настоящий праздник. Зимний городок станет точкой притяжения на карте города во время празднования Нового года для всех нижегородцев, подарит атмосферу праздника и новогоднего настроения. А лыжный фестиваль соберет любителей спорта и активного отдыха. Ждем всех нижегородцев на наших мероприятиях!", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте #Зажигай | Новый Год с Эн+ (newyearenergy.ru), а также в телеграмм-канале ГК "Волгаэнерго" https://t.me/energetikiNignego. Вход на все мероприятия свободный.

Эн+ способствует развитию и повышению уровня качества жизни в городах работы. Холдинг, основанный Олегом Дерипаской, постоянно проводит мероприятия для детей, спортивные состязания и другие активности.

* В зависимости от погодных условий дата и время проведения мероприятий может изменяться.