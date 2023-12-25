Камеры видеонаблюдения в Нижегородской области помогли раскрыть 109 преступлений Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 11 тысяч камер в Нижегородской области подключено к системе видеонаблюдения АПК "Безопасный город". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, с начала 2023 года число подключенных камер увеличилось почти в три раза.

Как рассказал начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев, за 11 месяцев текущего года с помощью камер нижегородским водителям было выписано почти 2,5 млн штрафов на общую сумму около 1,5 мрлд рублей.

Также с начала года использование систем видеонаблюдения помогло в раскрытии 109 преступлений.

В 2024 году планируется установить еще 641 камеру. В частности, они появятся на Нижневолжской набережной, набережной Гребного канала, на территории Стрелки, а также в парках и скверах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.