Более 70% плановых проверок нижегородских бизнесменов отменили в 2023 году Бизнес

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий на пресс-конференции 26 декабря подвел итоги работы ведомства за десять лет, а также рассказал о задачах на 2024 год.

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, благодаря проделанной работе институтом Уполномоченного, в текущем году в Нижегородской области удалось добиться отмены почти 70% плановых проверок для бизнеса.

"За последние пять лет число проверок бизнеса в регионе удалось снизить в разы. Как вы знаете, снижение проверок продлено до декабря 2024 года. Вопрос находится на контроле у губернатора Глеба Никитина и прокуратуры региона", - отметил Павел Солодкий.

Он также рассказал, что чаще всего в 2023 году нижегородские предприниматели обращались с жалобами на порядок исчисления налога на имущество.

"Бизнес считает ряд начислений несправедливым и я поддерживаю эту позицию. Так, кадастровая стоимость земли или объекта в течение года может поменяться в стоимости в несколько раз. Соответственно, предприниматель в бизнес-плане не может спрогнозировать свои расходы. На федеральном уровне нужен закон, который бы ограничивал повышение кадастровой стоимости объекта", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Напомним, что Законодательное собрание Нижегородской области на последнем заседании в декабре 2023 года утвердило Павла Солодкого на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе на третий срок.