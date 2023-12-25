Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
26 декабря 2023 16:15  [57] Более 70% плановых проверок нижегородских бизнесменов отменили в 2023 году
26 декабря 2023 11:32  [186] Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota
26 декабря 2023 10:50  [167] Эн+ и МЭИ договорились о совместной подготовке специалистов в области энергетики
25 декабря 2023 13:05  [842] Сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года
25 декабря 2023 12:04  [248] Группа ВТБ: 68% жителей ПФО хотят в наступающем году копить и сберегать деньги
23 декабря 2023 12:22  [503] Нижегородский бизнес оценил на 4,2 балла свою удовлетворенность прохождением проверок в 2023 году
22 декабря 2023 12:27  [885] Первая экспертная "Госаптека" открылась на ОПП Нижегородской областной фармации
22 декабря 2023 11:17  [509] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды губернатора и правительства Нижегородской области
21 декабря 2023 12:53  [554] Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес
21 декабря 2023 12:32  [748] Новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
Бизнес

Более 70% плановых проверок нижегородских бизнесменов отменили в 2023 году

26 декабря 2023 16:15  [57] Бизнес

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий на пресс-конференции 26 декабря подвел итоги работы ведомства за десять лет, а также рассказал о задачах на 2024 год.

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, благодаря проделанной работе институтом Уполномоченного, в текущем году в Нижегородской области удалось добиться отмены почти 70% плановых проверок для бизнеса.

"За последние пять лет число проверок бизнеса в регионе удалось снизить в разы. Как вы знаете, снижение проверок продлено до декабря 2024 года. Вопрос находится на контроле у губернатора Глеба Никитина и прокуратуры региона", - отметил Павел Солодкий.

Он также рассказал, что чаще всего в 2023 году нижегородские предприниматели обращались с жалобами на порядок исчисления налога на имущество.

"Бизнес считает ряд начислений несправедливым и я поддерживаю эту позицию. Так, кадастровая стоимость земли или объекта в течение года может поменяться в стоимости в несколько раз. Соответственно, предприниматель в бизнес-плане не может спрогнозировать свои расходы. На федеральном уровне нужен закон, который бы ограничивал повышение кадастровой стоимости объекта", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Напомним, что Законодательное собрание Нижегородской области на последнем заседании в декабре 2023 года утвердило Павла Солодкого на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе на третий срок.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Уполномоченный по правам предпринимателей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph