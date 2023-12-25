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Общество

Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в шести районах Нижнего Новгорода

27 декабря 2023 08:55  [53] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество по адресам: ул. Адмирала Васюнина,1 к.2; ул. Ванеева, 82-90 (чет.), 109-135 (нечет.); ул. Агрономическая, 116, 118; ул. Верхнеудинская, 35-40; ул. Гужевая, 1-28, 30-40а (чет.); ул. Канашская, 52а, 53б, 53, 53а; ул. Карельская, 3-14, 16-26 (чет.); ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; пер. Прудный, 16, 18, 20-24; ул. Рыбинская, 65, 67, 88, 90, 92; ул. Бекетова, 43, 45, 45А, 45Б; ул. Моховая, 22, 26, 24/2; ул. Чукотская, 4.

Кроме того, с 9:00 до 16:30 запланировано отключение центрального отопления на ул.Студёной, 78, 80.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на ул. Батумской, 9а, 17, 19, 20, 22, 22а; пр. Гагарина, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 182; ул. 40 лет Победы - все дома; ул. Маршала Голованова, 49б; ул. Маршала Жукова, 1.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома по ул. Нолинская, 56; ул. Сергея Акимова, 16. С 12:00 до 17:00 свет отключат на ул. Гордеевской в домах № 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66.

Кроме того, Кстовский РЭС предупредил об отключении электроэнергии с 8:00 до 17:00 в деревнях Нижнего Новгорода: Анкудиновка, ул. Мира, Лесная, Садовая; Афонино, Казанское шоссе, Верхне-Печерская слобода; Кузнечиха - все улицы; Кузьминка, ул. Полевая, ул. Талалушкина, ул. Чкалова; Никульское; Новопокровское.

В Московском районе с 9:00 до 15:00 отключат горячую воду на Московском шоссе, 233, 231.

В Ленинском районе с 9:00 до 15:00 будут проводиться работы на сетях теплоснабжения, в связи с чем отопление отключат на пр. Ленина, 2, 51/2, 3, 4, 49/1.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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