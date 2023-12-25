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Общество

Юрий Шалабаев: Спасатели сделали помощь окружающим своей профессией

27 декабря 2023 10:05  [77] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё поздравление с Днём спасателя.

"Сегодня День спасателя! Это люди, которые сделали помощь окружающим своей профессией. Их благородная миссия требует отваги, силы духа и безграничного мужества. Именно на спасателей мы надеемся, когда нуждаемся в защите и поддержке. Их готовность рисковать своей жизнью, чтобы спасти других, заслуживает самого большого уважения", - подчеркнул мэр.

"Желаю всем нижегородским спасателям крепкого здоровья, удачи в нелёгкой работе, поддержки близких и бесконечной благодарности со стороны тех, кого вы спасаете. Пусть ваша профессиональная деятельность всегда будет успешной, а каждый день приносит радость и удовлетворение. Спасибо за преданность и служение нашему городу", - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
МЧС Праздники Юрий Шалабаев
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