Олег Лавричев поздравил нижегородских ветеранов с наступающим Новым годом Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил ветеранов Советского района с наступающим Новым годом и Рождеством.

Согласно информации, в поздравлении также приняли участие глава Советского района Александр Иванов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов и директор управления социальной защиты населения Советского района Светлана Соловьева.

Подарки вручили четырем ветеранам: 98-летним Василию Кузнецову, Александре Нестеренко, Евгению Макарову и Николаю Шишкину, которому в этом году исполнилось 102 года.

"Сегодняшний день у меня начался с приятного ожидания этих встреч, которые уже стали традиционными. Настроение у наших ветеранов бодрое, жизнерадостное. Пожелали самого главного – здоровья. Для нас эти люди являются примером не только воинской доблести, но и позитивного отношения к жизни. Нам очень важно, чтобы они чувствовали душевное соприкосновение с другими поколениями", – рассказал Олег Лавричев.

С 25 декабря в России также проходит акция "Единой России" и ВОД "Волонтеры Победы" под названием "С Новым годом, ветеран!". Участником акции стал и Олег Лавричев.

Ранее сообщалось, что двадцать нижегородцев получили нагрудные знаки "Дети военного времени".