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Общество

Олег Лавричев наградил нижегородского активиста Александра Хорькова

28 декабря 2023 10:57  [113] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель нижегородской Гордумы Олег Лавричев провёл личную встречу с активистом, членом Общероссийского народного фронта, инициатором проекта "100 добрых дел" Александром Хорьковым.

Спикер Думы вручил гостю благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в создание комфортной и доступной городской среды.

Александр Хорьков известен многим нижегородцам тем, что ищет открытые канализационные люки, которые представляют опасность для жизни горожан, после чего связывается с ответственными и контролирующими органами и добивается их закрытия.

Начинал Александр в своих родных Верхних Печёрах, а со временем к нему присоединились другие неравнодушные граждане в других районах города. На сегодняшний день их усилиями в областном центре закрыто 276 люков, включая все колодцы в микрорайоне Верхние Печёры.

Олег Лавричев побеседовал с активистом о важных аспектах проводимой им работы.

"Вот, казалось бы, мелочь, недочёт в работе коммунальщиков. Но нет, такая пропасть на дороге - самая настоящая угроза жизни и здоровью людей! Однажды и мне довелось угодить в один из таких. К счастью, я не пострадал, а могло всё закончиться иначе", - поделился председатель Гордумы..

"Надо отдать должное активистам, их труды увенчались успехом – системная проблема, долгие годы мешавшая жить нижегородцам, в целом решилась. Было бы здорово, если в нашем городе было побольше таких людей, как мой сегодняшний гость!", - отметил депутат.

Александру Хорькову в его общественных делах помогают сотрудники городской прокуратуры и следственного комитета. Олег Лавричев пообещал, что от лица городской Думы Нижнего Новгорода официально поблагодарит их за участие в этой важной работе.

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Теги:
Активисты Гордума Олег Лавричев
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