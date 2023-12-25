Почти 60 млн рублей направят на защиту от оползней в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

На содержание и ремонт противооползневых сооружений и объектов инженерной защиты, расположенных на склонах и оврагах, имеющих выход к рекам Ока и Волга, в 2024 году запланировано финансирование в размере 59,2 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода".

По данным ведомства, в будущем году запланированы работы по укреплению склонов Почаинского оврага.

Работы на склонах проведут в рамках реализации проекта "Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов". В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ до 01.11.2025 года.

Кроме того, в течение ноября 2023 года проводились работы по ликвидации оползня на правом склоне Почаинского оврага, их общая стоимость составила около 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что оползень произошел в Почаинском овраге утром 24 октября.