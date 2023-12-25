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Работу нижегородских трамваев в новогоднюю ночь продлят до 02:00. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Согласно информации, в ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа маршрутов №2 "Городское кольцо", №3 Московский вокзал - Парк "Дубки", №8 Гнилицы - Игарская улица и №21 Черный пруд – Парк "Дубки".
Все трамваи Нижнего Новгорода в период с 30 декабря по 8 января будут работать по расписанию выходного дня.
Ранее сообщалось, что метро Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь будет работать до 2:00. Также график работы в новогодние праздники опубликовала нижегородская канатная дорога.
Отметим, что сейчас по улицам Нижнего Новгорода курсируют новогодние ретротрамваи.
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