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Общество

Родительская плата в детских садах Нижнего Новгорода повышаться не будет

28 декабря 2023 17:04  [4] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родительская плата в детских садах Нижнего Новгорода в 2024 году повышаться не будет. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, для детей до 3 лет размер платы составляет 160,43 руб. в день, для детей от 3 до 7 лет 177,40 руб в день.

В среднем в месяц за ребенка до 3 лет плата составляет 3 369 рублей, а для детей с 3 до 7 лет - 3 725 рублей. При этом для части детей действуют льготы по оплате.

Также плата не взимается с с родителей детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с туберкулезной интоксикацией.

Напомним, сегодня в Нижегородской области утвердили максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 2024 году.

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Теги:
Детсады
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