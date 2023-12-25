Родительская плата в детских садах Нижнего Новгорода повышаться не будет

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Родительская плата в детских садах Нижнего Новгорода в 2024 году повышаться не будет. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, для детей до 3 лет размер платы составляет 160,43 руб. в день, для детей от 3 до 7 лет 177,40 руб в день.
В среднем в месяц за ребенка до 3 лет плата составляет 3 369 рублей, а для детей с 3 до 7 лет - 3 725 рублей. При этом для части детей действуют льготы по оплате.
Также плата не взимается с с родителей детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с туберкулезной интоксикацией.
Напомним, сегодня в Нижегородской области утвердили максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 2024 году.
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