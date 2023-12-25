"АСИРИС" завершил ряд работ по сохранению трех исторических домов на улице Короленко Общество

Фото: АСИРИС

В нижегородском АНО "АСИРИС" рассказали о завершении некоторых работ в исторических домах № 18, 38 и 40" по улице Короленко в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде.

Так, в доме №18 к концу декабря завершены ремонт перекрытий и полов на первом и втором этажах. Также здесь на 80% выполнены работы по замене кровли и внутренних сетей электроснабжения.

В домах №38 и 40 осуществлен вывоз мусора, идет подготовка к установке новых дверей.

Кроме того, во время проведения работ на территории дома №40 были найдены старинные артефакты: исторические бутылки, санки и зеркало.

Как сообщалось ранее, восстановление трех исторических домов идет в квартале церкви Трёх Святителей.