Молебное пение пройдет в соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря Общество

В кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.

Молебен перед Новым годом – это благодарность Богу за год прошедший и молитва о благополучии года грядущего. Начало торжественного мероприятия в 17:00.

Также 1 января 2024 года в 00:00 митрополит Георгий возглавит Божественную литургию в храме Александра Невского.

Расписание ночных новогодних и Рождественских богослужений в других храмах Нижнего Новгорода можно посмотреть на сайте Нижегородской митрополии.

Ранее сообщалось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел встречу со слушателями КУПНО.