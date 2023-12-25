Молебное пение пройдет в соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря

В кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.
Молебен перед Новым годом – это благодарность Богу за год прошедший и молитва о благополучии года грядущего. Начало торжественного мероприятия в 17:00.
Также 1 января 2024 года в 00:00 митрополит Георгий возглавит Божественную литургию в храме Александра Невского.
Расписание ночных новогодних и Рождественских богослужений в других храмах Нижнего Новгорода можно посмотреть на сайте Нижегородской митрополии.
Ранее сообщалось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел встречу со слушателями КУПНО.
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