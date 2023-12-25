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Общество

Молебное пение пройдет в соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря

29 декабря 2023 09:02  [77] Общество

В кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 31 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.

Молебен перед Новым годом – это благодарность Богу за год прошедший и молитва о благополучии года грядущего. Начало торжественного мероприятия в 17:00.

Также 1 января 2024 года в 00:00 митрополит Георгий возглавит Божественную литургию в храме Александра Невского.

Расписание ночных новогодних и Рождественских богослужений в других храмах Нижнего Новгорода можно посмотреть на сайте Нижегородской митрополии.

Ранее сообщалось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел встречу со слушателями КУПНО.

 

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Теги:
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