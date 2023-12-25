Телебашня Нижнего Новгорода 29 декабря окрасится в фирменные цвета площадки "Спорт Порт 2023" Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде 29 декабря окрасится в фирменные цвета зимней спортивно-развлекательной площадки "Спорт Порт 2023". Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Тематическая иллюминация на башне будет работать в день старта проекта, 29 декабря, с 17.00 до 19.00, а также 30 декабря с 17.00 до 18.00 и еще несколько раз во время новогодних каникул.

Нижегородцы и гости города смогут увидеть на телебашне пиктограммы коньков, разноцветные мерцающие огоньки новогодней гирлянды и изображение Здоровяша - символа 100-летия отечественной отрасли физической культуры и спорта в Нижегородской области. На медиаэкране будет транслироваться бегущая строка с надписью "Приходи на Спорт Порт" и логотипом регионального министерства спорта.

Спортивно-развлекательная площадка "Спорт Порт 2023", расположенная у стадиона "Нижний Новгород", начнет работать с 29 декабря. По традиции, здесь залили большой каток. Также новогоднюю атмосферу будут создавать световые инсталляции и фотозоны. В праздничной программе – развлечения и подвижные игры для детей и взрослых.