Олег Лавричев: "Мы смогли справиться со всеми испытаниями и продолжаем движение вперед!" Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Новым годом и Рождеством.

"В декабре мы по традиции подводим итоги года, стремимся сделать выводы, мысленно проводим черту, распределяя события на хорошие и не очень. В эти минуты мы понимаем: преодоление сложностей и преград дает нам бесценный опыт и опору для построения счастливого и успешного будущего. Даже если уходящий год показался вам трудным и беспокойным, он наверняка подарил вам мудрые решения, полезные встречи и яркие мгновения!

В эти непростые времена наша солидарность и взаимная поддержка показали, что мы способны справиться со любыми трудностями, когда действуем сообща. Как говорили наши предки: «Купно за едино»!

Год 2023-й для каждого был разным: простым, сложным, годом достижений и побед, годом драм и разочарований. Однако мы смогли справиться со всеми испытаниями и продолжаем движение вперед. Нижний Новгород преображается, наш регион стремительно развивается, наша страна укрепляет свои территории и, бережно сохраняя наследие наших предков, Россия и ее народы движутся к своей цели.

От имени депутатов городской Думы Нижнего Новгорода я искренне желаю вам осуществить все планы и достичь новых высот в году 2024-м! Пусть наступающий год будет новой главой в вашей жизни, главой яркой и радостной.

От всей души хочу пожелать вам здоровья, благополучия и теплого доброго праздника в кругу близких вам людей!

С Новым годом! С Рождеством!" - говорится в поздравлении.