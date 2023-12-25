Юрий Шалабаев: "Уходящий год был наполнен самыми разными событиями" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Новым годом.

"Уходящий год был наполнен самыми разными событиями. Вместе с вами мы делали Нижний Новгород лучше. Спасибо всем, кто принимает участие в голосованиях по программам благоустройства, кто выдвигает свои инициативы, занимается волонтерством и просто хорошо делает свою работу. Благодаря совместным усилиям растет экономика, наполняется бюджет, ремонтируются дороги, благоустраиваются наши улицы.

Нижегородцы, как никто, умеют ценить традиции и наполнять свою жизнь не только упорным самоотверженным трудом, но и радостью, теплом, уютом. В новогодние праздники мы подготовили для вас самые разные развлечения – концерты, фестивали, катки. Следите за анонсами и проводите волшебные новогодние дни вместе со своими близкими.

Особая благодарность в эти дни – тем, кто сейчас на СВО. Ребята, мы все вами гордимся, спасибо за самоотверженность, мужество и отвагу!

Хочу пожелать всем горожанам, чтобы ваши мечты сбывались, а ваши близкие радовали вас. Пусть этот год принесет вам новые возможности, а жизнь будет яркой и насыщенной. С праздником!" - сказал Юрий Шалабаев.