Юрий Шалабаев: "Пусть Рождество станет временем добра и щедрости" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Рождеством.

"Поздравляю с Рождеством - чудесным праздником, который приносит в наши жизни свет и волшебство. В эти дни особенно хочется остановиться и насладиться теплом семейных встреч, разделить радость с близкими.

Нижний Новгород – удивительный город, наполненный историей и духом согласия. Вместе мы создаем в нем атмосферу радости и взаимопонимания, делая наш город лучшим местом для жизни.

В этот светлый день давайте вспомним о важности взаимной поддержки и заботы. Пусть Рождество станет временем добра и щедрости, а ваши дома наполнятся гармонией, счастьем и теплом. Пусть ваши сердца будут полны радости, а каждый новый день принесет удивительные встречи и яркие впечатления", - говорится в поздравлении.