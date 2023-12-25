Юрий Шалабаев: "Пусть Рождество станет временем добра и щедрости"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Рождеством.
"Поздравляю с Рождеством - чудесным праздником, который приносит в наши жизни свет и волшебство. В эти дни особенно хочется остановиться и насладиться теплом семейных встреч, разделить радость с близкими.
Нижний Новгород – удивительный город, наполненный историей и духом согласия. Вместе мы создаем в нем атмосферу радости и взаимопонимания, делая наш город лучшим местом для жизни.
В этот светлый день давайте вспомним о важности взаимной поддержки и заботы. Пусть Рождество станет временем добра и щедрости, а ваши дома наполнятся гармонией, счастьем и теплом. Пусть ваши сердца будут полны радости, а каждый новый день принесет удивительные встречи и яркие впечатления", - говорится в поздравлении.
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