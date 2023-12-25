Нижегородское "Теплоэнерго" подготовилось к работе в новогодние праздники Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будет работать в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безаварийную и надежную работу теплоэнергетических объектов и бесперебойное теплоснабжение потребителей в новогодние праздники.

Перед долгими выходными проведена проверка основного и вспомогательного оборудования теплоэнергетических объектов. На предприятии создан запас необходимых материалов и топлива, организовано круглосуточное обеспечение транспортом и спецтехникой на случай проведения неотложных аварийно-восстановительных ремонтов, а также составлены графики дежурства руководителей и ответственных лиц в подразделениях.

В круглосуточном режиме все праздничные выходные будут дежурить пять аварийно-ремонтных бригад и 26 единиц спецтехники. Еще две дополнительные бригады будут дежурить в дневное время на протяжении всех десяти дней.

Напоминаем, что сообщить о неполадке на тепловых сетях можно с помощью кнопки "Сообщить о неполадке" на сайте АО "Теплоэнерго" teploenergo-nn.ru. По любым вопросам, связанным с работой компании, можно круглосуточно обращаться по телефону горячей линии 277-91-31.