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Общество

Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Егора Лаврова

29 декабря 2023 15:52  [4] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам рядового Егора Лаврова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Глава Канавинского района Олег Алешин поблагодарил мать солдата Юлию Лаврову за воспитание настоящего Героя своей страны.

"Егор отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил свой воинский долг. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги", - сказал глава района.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Нижнего Новгорода Сергей Хилов. 

Ранее семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества.

Орден Мужества также вручили родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.

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Теги:
Канавинский район Награды СВО
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