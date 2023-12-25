Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Егора Лаврова Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам рядового Егора Лаврова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Глава Канавинского района Олег Алешин поблагодарил мать солдата Юлию Лаврову за воспитание настоящего Героя своей страны.

"Егор отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил свой воинский долг. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги", - сказал глава района.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Нижнего Новгорода Сергей Хилов.

Ранее семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества.

Орден Мужества также вручили родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.