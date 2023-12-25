Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Егора Лаврова

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам рядового Егора Лаврова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.
Глава Канавинского района Олег Алешин поблагодарил мать солдата Юлию Лаврову за воспитание настоящего Героя своей страны.
"Егор отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил свой воинский долг. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги", - сказал глава района.
На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Нижнего Новгорода Сергей Хилов.
Ранее семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества.
Орден Мужества также вручили родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+