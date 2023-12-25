Парта Героя появилась в сормовской школе №141 Общество

В школе №141 Нижнего Новгорода установили Парту Героя, посвященную участнику Великой Отечественной войны, летчику-бомбардировщику, Герою Советского Союза Василию Константиновичу Иванову.

Василий Иванов младшим лейтенантом начал службу в 780-м бомбардировочном авиационном полку: летал на самолете ПЕ-2, участвовал в Курской битве. Дослужился до заместителя командира эскадрильи. Он совершил 164 боевых вылета. Летчик крушил вражеские силы при освобождении Украины, в Румынии, Польше, Германии, закончил Великую Отечественную войну в Праге. 27 июля 1945 года Василию Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году он участвовал в Параде Победы в Москве.

Парта в память о Герое в сормовской школе установлена по инициативе и при поддержке депутата городской Думы Нижнего Новгорода Михаила Иванова в рамках проекта партии "Единая Россия".

"Сегодня мы торжественно открыли Парту Героя, посвященную нашему земляку Василию Иванову, боевому летчику, который отважно сражался в годы Великой Отечественной войны. Обязательно продолжим эту акцию, и в каждой школе 22 округа установим такие парты в честь Героев нашего Отечества. Безусловно, это очень важная актуальная тема, особенно в текущей ситуации. Такие акции помогают молодым ребятам знать и сохранять память о важных событиях, воспитывают в них преданность и уважение к истории своей страны, героям прошлого и современности", - отметил Михаил Иванов.

На парте размещена информация о Герое и QR-код, с помощью которого можно попасть на официальный портал проекта.

В торжественном мероприятии акции "Парта Героя" приняли участие ученики 10-го класса, которые в этом году получили право стоять в почетном карауле на Посту №1 у Вечного огня в Нижегородском Кремле.

"В Сормовском районе проводится большая работа по сохранению исторической памяти, увековечиванию памяти Героев. Имя Василия Иванова носит одна из улиц. На центральном памятном месте в районе – площади Славы – у нас тоже появился Вечный огонь, установлен мемориал с именами героев-сормовичей. Проводим много патриотических мероприятий и акций. И важно, что с каждым годом все больше молодых ребят искренне принимают в них участие, чтят память Героев и с большой гордостью и уважением относятся к истории своей страны", - подчеркнула глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Парта с именем Василия Иванова стала еще одним памятным символом в школе, посвященным этому летчику-герою. По словам директора учебного заведения Ирины Маркиной, это продолжение патриотической работы, которая ведется педагогами и учениками уже несколько лет.



"В нашей школе учился правнук Василия Иванова, а сейчас работает его внук. На протяжении пяти лет мы собираем документальные материалы о доблестном летчике, общаемся с его родственниками. Надеемся, что школе будет оказано доверие и присвоено имя Героя. Дети принимали участие в создании "Альбома памяти", на стене в кабинете истории есть посвященное ему граффити, теперь здесь будет стоять и Парта Героя. Ребята с чувством гордости отнеслись к этому событию, и каждый надеется получить право сидеть за ней", - рассказала директор школы.

Сидеть за этой партой на уроках истории будут лучшие ученики школы.

Всего в образовательных учреждениях Нижегородской области в рамках партийного проекта установлено уже более 250 памятных парт, посвященных Героям Отечества.

"Сегодня отчетливо видно, насколько важна для сохранения исторической памяти эта замечательная акция. Ученики школ, где уже есть такие парты, знают о подвигах своих Героев, о них они рассказывают своим друзьям, а в будущем будут рассказывать своим детям. Мы гордимся каждым, кто ценой невероятных усилий, мастерства, мужества, а порой и собственной жизни сражался и сражается в эти дни за свободу и независимость нашей Родины. Эти чувства мы и должны передавать будущим поколениям. Парты Героев – помогают в этом. Образовательно-патриотический проект обязательно будет продолжен", - сказал депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

Напомним, цель партийного проекта "Парта Героя" - в доступной форме рассказать школьникам о земляках-героях, формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям Великой Отечественной войны и боевых действий в различные периоды, героям доблестного труда. Сейчас Парты Героя устанавливают и в честь участников специальной военной операции.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".