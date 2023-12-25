Мужчина погиб на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина погиб на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на улице Тропинина поступило сегодня в 10:00. Пожар на площади 4 кв. м был полностью потушен спустя 20 минут.

В результате пожара погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.

Также из дома с помощью дыхательных масок спасли четырех человек, еще 8 эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре в Лукояновском округе.