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Мужчина погиб на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на улице Тропинина поступило сегодня в 10:00. Пожар на площади 4 кв. м был полностью потушен спустя 20 минут.
В результате пожара погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.
Также из дома с помощью дыхательных масок спасли четырех человек, еще 8 эвакуировались самостоятельно.
В настоящее время устанавливается причина возгорания.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре в Лукояновском округе.
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