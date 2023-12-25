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Происшествия

Вынужденная остановка поезда Нижний Новгород - Москва произошла на МЖД

04 января 2024 10:28  [181] Происшествия

Вынужденная остановка поезда Нижний Новгород - Москва произошла на МЖД. Об этом сообщается в tg-канале Московской железной дороги.

По данным ведомства, пассажирский поезд №707 Нижний Новгород — Москва 3 января в 23:38 (мск) совершил вынужденную остановку на станции Лефортово Малого кольца МЖД по техническим причинам.

Отстав от графика на 2,5 часа, в настоящий момент поезд уже прибыл в конечную точку маршрута. Согласно сообщению, на движение других поездов ситуация не сказалась.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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Теги:
Остановки поезд
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