Вынужденная остановка поезда Нижний Новгород - Москва произошла на МЖД. Об этом сообщается в tg-канале Московской железной дороги.
По данным ведомства, пассажирский поезд №707 Нижний Новгород — Москва 3 января в 23:38 (мск) совершил вынужденную остановку на станции Лефортово Малого кольца МЖД по техническим причинам.
Отстав от графика на 2,5 часа, в настоящий момент поезд уже прибыл в конечную точку маршрута. Согласно сообщению, на движение других поездов ситуация не сказалась.
Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+