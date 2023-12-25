Пожилая жительница Нижнего Новгорода лишилась 1,2 млн рублей Происшествия

Пожилая жительница Нижнего Новгорода лишилась 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

91-летняя пенсионерка стала жертвой схемы мошенников «Ваш родственник попал в ДТП». По данным ведомства, пенсионерке из Приокского района, позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Далее он сообщил, что ее сын и дочь стали участниками ДТП, в котором пострадал человек. Во избежании уголовной ответственности, женщине предложили решить вопрос финансово. Желая помочь своим детям, пенсионерка передала мошенникам через курьера 1,2 млн рублей.

Через несколько часов, пострадавшая связалась с детьми и поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду просит нижегородцев и гостей региона обратить внимание на схему мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП».

Если вам звонит неизвестный и сообщает об аварии, немедленно прервите общение. Перезвоните близкому человеку и убедитесь в достоверности информации. Если вы или ваши близкие все же стали жертвой подобной мошеннической схемы, незамедлительно позвоните по номеру 02 или 102 – с мобильного телефона.