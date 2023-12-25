Рейды по выявлению нетрезвых водителей проходят в Нижнем Новгороде Общество

По итогам 2023 года на дорогах Нижнего Новгорода по вине нетрезвых водителей произошло более 50 ДТП, в которых погибли 5 человек.

Кроме того, за прошлый год сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 1762 факта управления транспортом в состоянии опьянения. При этом 267 водителей были доставлены в отделы полиции как рецидивисты по данному правонарушению.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД УМВД, ежедневно сотрудники ведомства уделяют пристальное внимание водителям транспортных средств и проверяют их состояние. Рейды проходят во всех районах областного центра с целью недопущения автоаварий по вине нетрезвых водителей.

В ГИБДД подчеркнули, что управление транспортным средством в состоянии опьянения - одно из самых опасных нарушений ПДД и одна из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

В соответствии с действующим законодательством, за управления транспортом водителем в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояния опьянения, водитель будет привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортом сроком до 3 лет.

В ГИБДД напомнили, что сообщить о водителе, управляющем автотранспортом в состоянии опьянения, можно по телефону "112". Нужно назвать оператору номер автомобиля и, по возможности, приблизительный маршрут движения, что позволит оперативно задержать нарушителя.