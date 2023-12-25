Рождественские богослужения пройдут в 70 нижегородских храмах и монастырях Общество

Фото: Нижегородское благочиние

Рождественские богослужения пройдут в 70 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Так, 6 января в 23:45 в Александро-Невском кафедральном соборе Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное рождественское богослужение – утреню и Божественную литургию.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова богослужения будут совершаться в храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Адреса и время начала богослужений можно посмотреть по ссылке.

Рождество входит в число Господских двунадесятых праздников. Праздник посвящен рождению Господа Иисуса Христа.

После Рождества до 19 января продолжаются Святки – святые дни, в течение которых отмечается праздник. В эти дни отменяется пост.

Напомним, что 12 января в кафедральном соборе Александра Невского также состоится традиционный Рождественский хоровой собор, в котором примут участие ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Сарова.