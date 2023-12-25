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Общество

Нижегородский приют для животных "Сострадание НН" просит помощи с восстановлением после пожара

06 января 2024 15:35  [116] Общество
Фото со страницы Сострадание НН Вконтакте

Фото со страницы Сострадание НН Вконтакте

Нижегородский приют для бездомных животных "Сострадание НН" открыл сбор средств после пожара, который произошел 5 января.

Как сообщается на странице благотворительной организации в соцсети Вконтакте, на восстановление домика и коммуникаций ориентировочно потребуется несколько миллионов рублей. Там уже указаны реквизиты для перечисления средств.

"Домик администраторов - это сердце приюта. Здесь мы принимали гостей, пристроили более 8000 животных, приняли десятки тысяч детей по программе "Уроки Сострадания", воспитали несколько поколений волонтеров, проводили мастер-классы и обучения. Наш домик - это точка притяжения огромного количества людей! Без него функционирование приюта невозможно", - отмечается в сообщении.

Помимо финансовой помощи, нижегородцы также могут оказать приюту поддержку в виде средств для уборки, канцтоваров, бытовых приборов (микроволновка, электрочайник, холодильник).

В комментариях нижегородцы уже сообщают об отправке первых средств для поддержки приюта.

Ранее сообщалось, что более 200 килограммов благотворительной помощи собрали нижегородцы в помощь бездомным животным.

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Теги:
Волонтеры Животные
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