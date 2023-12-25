Около 4 тысяч студентов проходят обучение в вузах Нижнего Новгорода по проекту "Цифровые университеты" Общество

Почти 4,5 тысячи студентов проходят обучение в нижегородских вузах по проекту "Цифровые кафедры" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

В Нижнем Новгороде "Цифровые кафедры" открылись в университетах-участниках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" – это ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ПИМУ.

"Цифровые кафедры" – совместный проект Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленный на повышение квалификации и получение новой профессии в ИТ-сфере.

"Проект выполняет важную задачу, стоящую на данный момент перед отраслью ИТ. Он позволяет студентам различных направлений обучения, необязательно айтишных, получать концентрированные практические цифровые компетенции. Соответственно, объем приобретенных навыков такого выпускника становится больше, что помогает ему стать более конкурентоспособным при приеме на работу. Это касается и медиков, и инженеров, и выпускников других факультетов", – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Обучение в рамках "цифровых кафедр" в ННГУ проходят 2 352 человека, в НГТУ – 933, в ПИМУ – 1 072. Студенты проходят подготовку по ряду направлений: "Анализ данных для прикладных областей", "Разработчик виртуальной и дополненной реальности", "Специалист по информационным технологиям", "Разработчик цифровых продуктов", "Квантовые технологии" и другие. Кроме того, "Цифровые кафедры" предусматривают подготовку как студентов профильных ИТ-направлений, так и тех, чья будущая специальность не связана с этой индустрией.

Обучение длится в среднем 9 месяцев. Занятия проходят полностью в режиме онлайн, а лекции записываются, что позволяет студентам заниматься в любое удобное для них время, а также повторять уже изученный материал. Подать заявку на обучение можно на официальных сайтах вузов.

"Мы живем в век стремительного развития цифровых технологий. В таких условиях очень быстро меняются и требования к соискателю, что вынуждает современного ИТ-специалиста обладать навыками сквозных цифровых компетенций, чтобы стать востребованным. Кроме того, сейчас цифровые инструменты использует множество специалистов из разных сфер деятельности. Поэтому понимание того, где и как можно применять эти инструменты, будет полезно большинству профессий, а не только айтишникам или инженерам", –отметил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Напомним, что АНО "Горький Тех" выполняет функцию регионального центра поддержки отечественного программного обеспечения, работая по шести ключевым направлениям развития цифровых технологий в Нижегородской области. Среди них – развитие человеческого капитала ИТ-отрасли, что означает в том числе подготовку квалифицированных кадров.