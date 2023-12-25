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Общество

Рождественская елка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет 8 января

07 января 2024 10:51  [70] Общество
Фото: Управление информационной политики администрации города

Фото: Управление информационной политики администрации города

Как сообщили в в районной администрации, 8 января в 11:00 на площадке Православного культурно-просветительского центра "Свято-Никольский" (ул.Дьяконова, 15а), пройдет благотворительная елка главы администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александра Нагина.

Согласно информации, в традиционном мероприятии примут участие 250 детей из социально-незащищенных семей и семей мобилизованных, для которых подготовлена рождественская досуговая программа. Ребята увидят фильм о рождении Спасителя Иисуса Христа и узнают о истории праздника, а также посетят концерт.

Кроме того, всем ребятам подарят рождественские сладкие подарки от главы Автозаводского района города.

Напомним, что ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил нижегородцам поздравление с Рождеством.

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Теги:
Автозаводский район Рождество
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