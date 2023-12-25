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Экономика

Нижегородские предприниматели могут получить поддержку Роскачества на платформе МСП

07 января 2024 12:14  [85] Экономика

Согласно информации, Корпорация МСП и Роскачество подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Поддержка будет предоставляться на цифровой платформе МСП.РФ, которая действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Соглашение также предусматривает проведение совместных обучающих мероприятий для представителей бизнеса о аспектах осуществления добровольной сертификации продукции.

По словам заместителя генерального директора Корпорации МСП Кирилла Коломийцева, пользователи уже могут получить поддержку в сфере добровольной сертификации услуг и продукции халяль, органической сертификации продукции и бесплатной диагностики бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса.

"Буквально за два месяца ими заинтересовались более 2 тыс. предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело", - отметил Кирилл Коломийцев.

Также в 2024 году планируется упростить и оптимизировать сертификацию "зеленой" продукции, гостиниц и продвижение онлайн-магазинов малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выдан первый льготный заем посредством сервиса "Подбор и получение микрофинансирования" на цифровой платформе МСП.РФ.

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Теги:
бизнес МСП
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