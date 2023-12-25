Около 40 воспитанников детского дома №3 Нижнего Новгорода получили подарки в рамках акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 42 воспитанника детского дома №3 получили подарки в рамках ежегодной акции "Ёлка желаний". Традиционно организаторами выступают представители регионального отделения движения "Волонтеры Победы" и администрация города Нижнего Новгорода.

На базе детского дома №3 вручение подарков прошло в формате новогоднего концерта с хороводами и конкурсами от Деда Мороза и Снегурочки. Среди подарков, приобрести которые помогли сотрудники городской администрации - долгожданные игрушки, сертификаты в маркетплейсы, спортивная одежда и обувь, предметы электроники и многое другое.

"Встречаемся с ребятами не первый год, и всегда становится тепло на душе, когда вручаются желанные подарки. Для кого-то это мягкая игрушка, для кого-то - наушники, для кого-то - сертификат на заказ в маркетплейсах. И, конечно, на таких встречах стараемся не просто вручить подарки, поиграть с новогодними героями, но и просто пообщаться, узнать интересы ребят, их мечты, помочь в решении проблем", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Всероссийская акция "Ёлка желаний" объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря акции у каждого в России есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Свои желания ребята могут оставить на официальном сайте акции елкажеланий.рф. В рамках акции предусмотрено три вида желаний - материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. В Нижегородской области ежегодно реализуется региональная акция "Ёлка желаний", в рамках которой жители исполняют заветные желания воспитанников детских домов.

Напомним, всего в этом году благодаря акции будут исполнены желания 150 детей. Ранее подарки вручили детям в Первом санаторном детском доме, а уже после Рождества новогодняя бригада прибудет в специальную (коррекционную) школу-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Нижнего Новгорода.

Ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев исполнил мечту 10-летнего Артёма о новом велосипеде. Шарик с новогодней мечтой школьника мэр снял со Всероссийской ёлки желаний после итогового заседания правительства Нижегородской области. "Совершенно согласен с теми, кто считает, что дарить подарки приятнее, чем их получать. В очередной раз ловлю себя на мысли, что так оно и есть. Артем, чей шарик с мечтой о новом велосипеде я снял с ёлки желаний, уже оценивает его характеристики и выбирает место, где опробует подарок. Сначала, правда, засмущался. Надеюсь, что велик понравился! Продолжай загадывать желания и в новом году, они обязательно исполнятся!", – рассказал Юрий Шалабаев.