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Культура и отдых

Нижегородскую ярмарку в новогодние праздники посетили 150 тысяч человек

09 января 2024 16:36  [36] Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

Нижегородскую ярмарку в новогодние праздники посетили 150 тысяч человек. Об этом сообщается в соцсетях пространства.

В частности, в новогоднюю ночь на Ярмарке побывали 20 тысяч человек.

Несмотря на завершение каникул, новогодние праздники на Ярмарке продолжаются. Для нижегородцев продолжают работать каток и ледовый лабиринт.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысяч нижегородцев посетили праздники "Новый год в каждый двор", а участниками "Горьковских ёлок" стали почти 4500 детей.

Всего в праздничных мероприятиях, прошедших в новогоднюю ночь, приняли участие более 50 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Новый год Ярмарка
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