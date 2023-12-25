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Нижегородскую ярмарку в новогодние праздники посетили 150 тысяч человек. Об этом сообщается в соцсетях пространства.
В частности, в новогоднюю ночь на Ярмарке побывали 20 тысяч человек.
Несмотря на завершение каникул, новогодние праздники на Ярмарке продолжаются. Для нижегородцев продолжают работать каток и ледовый лабиринт.
Ранее сообщалось, что более 4,5 тысяч нижегородцев посетили праздники "Новый год в каждый двор", а участниками "Горьковских ёлок" стали почти 4500 детей.
Всего в праздничных мероприятиях, прошедших в новогоднюю ночь, приняли участие более 50 тысяч нижегородцев.
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