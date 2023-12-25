Юрий Шалабаев: "Все 252 источника тепловой энергии на территории Нижнего Новгорода функционируют в штатном режиме" Общество

Все 252 источника тепловой энергии на территории Нижнего Новгорода функционируют в штатном режиме, нарушений и снижений параметров не выявлено. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Праздники позади, для большинства сегодня – первый рабочий день в новом году. Для дорожников, коммунальщиков и сотрудников служб экстренного реагирования работа не прекращалась все дни новогодних каникул. В том числе и благодаря их службе, при необходимости в увеличенном составе и усиленном режиме, в праздники не случилось крупных коммунальных аварий с затяжными последствиями. Тем не менее, важной темой прошедшей недели стало отсутствие тепла в домах части нижегородцев, которые оставляли свои обращения по разным каналам связи, включая социальные сети. По каждому случаю будем отдельно анализировать ситуацию, особенно по работе домоуправляющих компаний. Коммунальным предприятиям поручил проверить ремонтные программы и включить при необходимости в них те участки, на которых были повреждения, усилить контроль за работой оборудования котельных, ТЭЦ, теплопунктов", - заявил глава города, добавив, что по данным городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры, в ЕДДС в новогодние праздники от нижегородцев поступили обращения по 140 адресам. Все обращения рассмотрены в нормативные сроки, приняты все необходимые меры для нормализации теплоснабжения.

Кроме того, Юрий Шалабаев поставил задачу сегодня не позднее 16.30 восстановить необходимые параметры теплоснабжения в тех домах, где они в настоящее время снижены.

Как отметил мэр, за период новогодних праздников с 31 декабря прошлого года по 8 января этого года на территории Нижнего Новгорода было зафиксировано 31 технологическое нарушение в части подачи отопления и 18 нарушений горячего водоснабжения, это ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной большинства технологических нарушений стала аномально холодная погода, которая держится в Нижнем Новгороде с начала этого года.