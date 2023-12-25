Женщину обвиняют в убийстве мужа в Сормовском районе Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 37-летняя женщина обвиняется в убийстве своего мужа. Об этом сообщили в нижегородском СУ СК.

По версии следствия, днем 2 января в ходе семейной ссоры подозреваемая ударила ножом своего супруга.

От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что подозреваемая признала вину в инкриминируемом деянии, ей выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что житель города Павлово в Нижегородской области обвиняется в убийстве своей матери.