Женщину обвиняют в убийстве мужа в Сормовском районе

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 37-летняя женщина обвиняется в убийстве своего мужа. Об этом сообщили в нижегородском СУ СК.
По версии следствия, днем 2 января в ходе семейной ссоры подозреваемая ударила ножом своего супруга.
От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.
Отмечается, что подозреваемая признала вину в инкриминируемом деянии, ей выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что житель города Павлово в Нижегородской области обвиняется в убийстве своей матери.
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