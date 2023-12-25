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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

11 января 2024 15:27  [89] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы из-за снегопада 11 января переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов.

Так, по поручению главы города Юрия Шалабаева заранее был проведен оперативный штаб с дорожными службами. "С прошлой ночи все дорожные организации сформировали усиленные смены для обработки и уборки снега с дорог, тротуаров, общественных пространств. На данный момент уже проведена сплошная обработка дорог противогололедными материалами, проводим прометание и начали повторную обработку. Дальше будем цикл повторять, пока не закончится снегопад и не завершим снегоочистку", – сказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода.

Также он напомнил, что с начала зимы с дорог города, с дворовых территорий, с общественных пространств было вывезено более 760 тысяч кубометров снега, а в период новогодних праздников - более 200 тысяч кубометров снега.

11 января на дорогах областного центра работают комбинированные машины, трактора, МТЗ, фронтальные погрузчики, самосвалы под вывоз снега.  

В Нижегородском районе основное внимание сейчас уделяется обработке дорог и тротуаров, особо сложных участков - съездов и подъемов, об этом сообщил глава района Алексей Рыболовлев. "Дорожные службы просыпают противоголедными материалами и прометают основные дорожные магистрали и транспортные развязки - Похвалинский, Зеленский, Георгиевский съезды, ул. Минина, Родионова, Казанское шоссе и другие трассы с большой интенсивностью движения. Также подрядные организации приводят в порядок общественные пространства. Производится обработка и расчистка ул.Б.Покровской, Верхне-Волжской набережной, территории Александровского сада, набережной Федоровского", - рассказал глава района.

В Советском районе обслуживающая организация очищает от снега тротуары, лестничные сходы и остановочные павильоны. "Уборка проходит на на пл. Лядова, улицах Четверикова, Ошарской, Нартова, Бекетова, Богородского и др. Особое внимание уделяем общественным пространствам, благоустроенным ранее по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Кроме того, держим на контроле состояние территорий, прилегающих к социально значимым объектам. Сейчас техника работает у нижегородской областной специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, расположенной по адресу: ул. Юбилейная, д.5", - сказал глава Советского района Александр Иванов.

В Сормове вывоз снега запланирован на участках улиц Вождей Революции, Исполкома, Победной, Иванова а также заездах на проспекте Кораблестроителей. Дорожники работают на объездной ЗКПД, участках улиц Коновалова, Федосеенко, Торфяной, Травяной, Светлоярской, Волнистой, 8 Марта, Объездной ТЭЦ, Коммунальной, 70 лет Октября.  

Как отметил глава Канавинского района Олег Алешин, сейчас в первую очередь уделяется внимание прометанию и обработке противогололедными материалами центральных магистралей с интенсивным движением общественного транспорта. "Это Московское шоссе, Канавинский и метромост, улицы Кузбасская, Комсомольское шоссе, Советская, Акимова. Кроме того, на постоянном контроле - обработка тротуаров и остановочных площадок", -  добавил Олег Алешин.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, с 6.00 коммунальщики очищают остановочные павильоны, приводят в надлежащий вид и просыпают противогололедными материалами подходы к остановкам и пешеходным переходам. "Вывезли снег с ул. Черняховского и на Московском шоссе, а ул. Березовскую - пр. Героев чистили с применением эвакуатора", - рассказал глава района.

В Приокском районе дорожные службы приводят в порядок главные магистрали и внутриквартальные проезды. Также уборка снега идет в микрорайонах Сурикова, Караваиха, в поселке Черепичном, особое внимание уделяется общественным пространствам.

Как сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин, на пр. Ленина, Молодежный, Октября, ул.Львовской, Веденяпина, Южном шоссе, Ореховской идет расчистка и обработка противогололедными материалами. Также рабочие и техника задействованы на внутриквартальных проездах, пешеходных тротуарах и остановочных павильонах на пр. Бусыгина, ул. Героя Смирнова, Аркадия Гайдара, Южном бульваре, ул. Героя Шнитникова, Лескова, Старых производственников и др. В скверах на пр. Ильича, Октября, Дружаева, Дьяконова, площади Киселева, ул.Школьной, Героя Прыгунова расчищают пешеходные тротуары, детские площадки.

По словам и.о. главы Ленинского района Николая Захара, в первой половине дня проводились работы по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. "В настоящее время вывозят снег с дублера проспекта Ленина, улиц Адмирала Макарова, Космонавта Комарова, Молитовской, Перекопской и Памирской. Кроме того, ведутся работы по повторному прометанию и обработке противогололедными материалами проезжих частей дорог, имеющих значительный уклон, на улицах Тургайской, Электрической, Деревообделочной и др. Особое внимание уделяем подъемам и спускам, транспортным развязкам, в том числе числе с кольцевым движением, а также остановочным карманам", – сообщил Николай Захар.

Напомним, что аномально холодная погода сохранится в Нижегородской области до 14 января.

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Теги:
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