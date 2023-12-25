Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2024 20:56  [98] Нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях
11 января 2024 18:42  [143] Нижегородская область организует 220 ярмарок "Покупай нижегородское" в 2024 году
11 января 2024 18:23  [146] В праздники нижегородцы меньше говорили, но больше общались в мессенджерах
11 января 2024 18:10  [172] Минстрой выдал разрешение на строительство III очереди дублера проспекта Гагарина
11 января 2024 17:55  [143] Почти 20 тысяч нижегородских пар вступили в брак в 2023 году
11 января 2024 17:37  [148] Нижегородская область поддержала Белгородскую область на выставке "Россия"
11 января 2024 17:18  [166] Рождение 23 358 малышей зарегистрировали в Нижегородской области в 2023 году
11 января 2024 16:20  [200] Приемная кампания в корпус "Сормово" "Школы 800" стартует 15 января
11 января 2024 16:06  [176] Нижегородское Заксобрание объявило о начале приема документов в новый состав Молодежного парламента
11 января 2024 15:27  [183] Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы из-за снегопада
Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях

11 января 2024 20:56  [98] Общество

Работники АО "Теплоэнерго" устраняют выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях, а также следят за параметрами работы оборудования котельных, по которым были вопросы и жалобы от жителей. Об этом сообщили на предприятии.

Как рассказали в АО "Теплоэнерго", основные силы предприятия задействованы в Сормовском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. В связи с установившимся аномально сильными продолжительными морозами на наружных тепловых сетях от ряда котельных (Климовская, 86а, пр-т Союзный, 43, Энгельса, 1б) были выявлены повреждения, которые влияли на параметры подачи ресурса на дома, запитанные от этих источников. Большинство повреждений устранено, работа продолжается на улице Вахтангова, 14. Задействованы все аварийные бригады, ремонтные бригады теплосетевых районов, а также подрядные организации для скорейшего восстановления параметров подачи ресурса.

По завершении ремонтно-восстановительных работ на наружных сетях и нормализации режимов работы оборудования на источниках, домоуправляющие компании осуществляют внутридомовую постоянную регулировку параметров внутри домов. Параллельно сотрудники управления энергетического надзора АО "Теплоэнерго" совместно с домоуправляющими компаниями осуществляют выборочные комиссионные обследования внутридомовых систем. Генеральный директор предприятия Илья Халтурин лично контролирует ситуацию.

Так, в ходе встречи с жителями микрорайона Володарский в Сормовском районе 11 января он сообщил о проведенных настройках в котельной на Союзном, 43, которая подает теплоноситель в близлежащие дома, о повреждениях на сетях в устойчивые морозы. Уже сегодня же в обед параметры восстановлены, тепло поступает в дома.

Глава города Юрий Шалабаев дал поручение теплоснабжающим организациям включить в свои программы ремонта участки, на которых были зафиксированы нарушения.

"Сейчас мы определили наиболее критичные участки, которые ранее свою малонадежность не показывали, прошли все необходимые подготовительные работы к отопительному сезону. Однако, уже в ближайшее время начнем работы по их комплексной замене для повышения надежности теплоснабжения и снижению уровня износа. В соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева мы скорректируем свою ремонтную программу в сторону увеличения объемов работ, запланированных на текущий год", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин.

Как сообщил заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов, по результатам анализа обращений жителей, которые поступили в адрес администрации, проведена необходимая работа. "Отмечу, что, по данным ЕДДС, за период с 31 декабря 2023 года по 8 января этого года зафиксировано 31 технологическое нарушение, связанное с центральным отоплением, и 18 - горячего водоснабжения, что ниже показателей предыдущего года", - резюмировал Сергей Самсонов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph