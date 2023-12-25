Нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях Общество

Работники АО "Теплоэнерго" устраняют выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях, а также следят за параметрами работы оборудования котельных, по которым были вопросы и жалобы от жителей. Об этом сообщили на предприятии.

Как рассказали в АО "Теплоэнерго", основные силы предприятия задействованы в Сормовском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. В связи с установившимся аномально сильными продолжительными морозами на наружных тепловых сетях от ряда котельных (Климовская, 86а, пр-т Союзный, 43, Энгельса, 1б) были выявлены повреждения, которые влияли на параметры подачи ресурса на дома, запитанные от этих источников. Большинство повреждений устранено, работа продолжается на улице Вахтангова, 14. Задействованы все аварийные бригады, ремонтные бригады теплосетевых районов, а также подрядные организации для скорейшего восстановления параметров подачи ресурса.

По завершении ремонтно-восстановительных работ на наружных сетях и нормализации режимов работы оборудования на источниках, домоуправляющие компании осуществляют внутридомовую постоянную регулировку параметров внутри домов. Параллельно сотрудники управления энергетического надзора АО "Теплоэнерго" совместно с домоуправляющими компаниями осуществляют выборочные комиссионные обследования внутридомовых систем. Генеральный директор предприятия Илья Халтурин лично контролирует ситуацию.

Так, в ходе встречи с жителями микрорайона Володарский в Сормовском районе 11 января он сообщил о проведенных настройках в котельной на Союзном, 43, которая подает теплоноситель в близлежащие дома, о повреждениях на сетях в устойчивые морозы. Уже сегодня же в обед параметры восстановлены, тепло поступает в дома.

Глава города Юрий Шалабаев дал поручение теплоснабжающим организациям включить в свои программы ремонта участки, на которых были зафиксированы нарушения.

"Сейчас мы определили наиболее критичные участки, которые ранее свою малонадежность не показывали, прошли все необходимые подготовительные работы к отопительному сезону. Однако, уже в ближайшее время начнем работы по их комплексной замене для повышения надежности теплоснабжения и снижению уровня износа. В соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева мы скорректируем свою ремонтную программу в сторону увеличения объемов работ, запланированных на текущий год", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин.

Как сообщил заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов, по результатам анализа обращений жителей, которые поступили в адрес администрации, проведена необходимая работа. "Отмечу, что, по данным ЕДДС, за период с 31 декабря 2023 года по 8 января этого года зафиксировано 31 технологическое нарушение, связанное с центральным отоплением, и 18 - горячего водоснабжения, что ниже показателей предыдущего года", - резюмировал Сергей Самсонов.