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Общество

Шесть пешеходных мостов установили через реку Борзовку в Нижнем Новгороде

12 января 2024 11:24  [101] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Шесть пешеходных мостов смонтированы через реку Борзовку в Нижнем Новгороде.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев в в своем Telegram-канале, ширина каждого мостика составляет два метра. Для удобства пешеходов также добавлены лестницы и пандусы, обустроены подходные пути. 

"Конструкции новых мостов выполнены из алюминия и способны выдержать нагрузку до 700 кг на квадратный метр. Должны хорошо себя показать в процессе эксплуатации", - отметил мэр.

Он также напомнил, что около Борзовки появился новый сквер со смотровой площадкой, благоустроенный по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что более 200 деревьев посадили около реки Борзовки в Нижнем Новгороде. 

Напомним также, что в 2023 году были проведены масштабные работы по расчистке русла реки Борзовка и благоустройству прилегающей территории.

 

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Теги:
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