Три ребенка госпитализированы после пожара в Сормовском районе

Трех детей пришлось госпитализировать после пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 12 января, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.
Согласно информации, возгорание произошло в 14.15 в доме №2 по ул. Зайцева.
В результате пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. (горело имущество в коридоре на 9 этаже).
Спасателями было эвакуировано 23 человека. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли во время пожара в Борском районе.
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