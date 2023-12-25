Три ребенка госпитализированы после пожара в Сормовском районе Происшествия

Трех детей пришлось госпитализировать после пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 12 января, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Согласно информации, возгорание произошло в 14.15 в доме №2 по ул. Зайцева.

В результате пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. (горело имущество в коридоре на 9 этаже).

Спасателями было эвакуировано 23 человека. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли во время пожара в Борском районе.