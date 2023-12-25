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Культура и отдых

Выставка "Соседи" в нижегородских "Заповедных кварталах" будет работать до 1 февраля

13 января 2024 12:33  [47] Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

Выставка "Соседи" в нижегородских "Заповедных кварталах" будет работать до 1 февраля. Об этом сообщает команда проекта "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС".

Согласно информации, выставка работает каждый с 16:00 до 22:00 по адресам улица Короленко, 30, 17, 15 и 18, улица Славянская, 3 и улица Студеная, 49/6.

Посещение свободное, а увидеть инсталляции можно прямо с улицы, заглянув в окна домов.

В комнатах находятся предметы мебели и быта, которые раскрывают истории прежних жильцов: художников, фотографов и букинистов. 

В "Заповедных кварталах" отметили, что новогодний фестиваль "Праздник света и обыкновенных чудес" посетили почти 15 тысяч человек. Всего было организовано 53 программы, на которых побывали 788 экскурсантов. 

Ранее сообщалось, что нижегородские музеи в новогодние праздники посетили более 46 тысяч человек.

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