Вора-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Вора-рецидивиста задержали сотрудники полиции в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 52-летний безработный подозревается в серии краж на территории областного центра.

Так, в одном эпизоде подозреваемый украл смартфон и банковскую карту у пассажирки автобуса. Впоследствии мужчина расплатился чужой картой за совершенные покупки.

Кроме того, гражданин совершил кражу продуктов питания из магазина самообслуживания на ул. Ванеева на сумму в 5,7 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи.



