Вора-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде

Вора-рецидивиста задержали сотрудники полиции в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 52-летний безработный подозревается в серии краж на территории областного центра.
Так, в одном эпизоде подозреваемый украл смартфон и банковскую карту у пассажирки автобуса. Впоследствии мужчина расплатился чужой картой за совершенные покупки.
Кроме того, гражданин совершил кражу продуктов питания из магазина самообслуживания на ул. Ванеева на сумму в 5,7 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи.
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