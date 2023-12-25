Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2024 09:34  [85] Вора-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде
14 января 2024 16:23  [246] Два человека погибли на пожаре в Павлове
14 января 2024 10:18  [301] Нижегородские пожарные эвакуировали из многоэтажки 40 человек
13 января 2024 16:53  [416] Карстовый провал произошел в Перевозском районе
13 января 2024 14:19  [502] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Кстовом
13 января 2024 11:51  [2256] Два человека погибли в ДТП под Кстовом 12 января
12 января 2024 16:28  [411] Три ребенка госпитализированы после пожара в Сормовском районе
12 января 2024 14:30  [433] Пять пропавших человек погибли в Нижегородской области в новогодние праздники
11 января 2024 16:52  [469] Трех нижегородцев будут судить за незаконный оборот наркотиков объемом 56 кг
11 января 2024 15:51  [526] Экс-директора нижегородского колледжа осудили за зачисление фиктивных студентов
Происшествия

Вора-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде

15 января 2024 09:34  [85] Происшествия

Вора-рецидивиста задержали сотрудники полиции в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 52-летний безработный подозревается в серии краж на территории областного центра.

Так, в одном эпизоде подозреваемый украл смартфон и банковскую карту у пассажирки автобуса. Впоследствии мужчина расплатился чужой картой за совершенные покупки.

Кроме того, гражданин совершил кражу продуктов питания из магазина самообслуживания на ул. Ванеева на сумму в 5,7 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи.
 
 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph