Пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел на заводском складе в Нижнем Новгороде на улице Березовской 82а. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, около полудня поступило сообщение о возгорании одноэтажного склада по хранению полиэтиленовой продукции на территории предприятия.

В 13.34 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

В настоящее время на месте работают дознаватели, устанавливается причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Павлове.