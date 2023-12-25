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Общество

Семь купелей подготовят для крещенских купаний в Нижнем Новгороде

15 января 2024 17:28  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь купелей подготовят для крещенских купаний в Нижнем Новгороде 19 января. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".  

Согласно информации, перед купаниями все иордани обследуют водолазы.

Также места проведения купаний будут освещены, оборудованы сходами и поручнями. Также будут установлены палатки для согрева и переодеваний.

У купелей будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры и дружинники.

В Сормовском районе будет организована купель на Парковом озере на территории стадиона "Труд". Кроме того, место проведения купаний организуют на территории Прихода церкви Святой Живоначальной Троицы, которая находится на улице Кима, 77.

В Автозаводском районе купель появится на берегу Первого паркового озера со стороны ул. Героя Смирнова.

В Нижегородском районе иордань прорубят на Гребном канале напротив судейской вышки.

В Приокском районе будет организована купель на озере в деревне Сартаково.

В Ленинском районе место для крещенских купаний отведено на территории пляжа Силикатного озера у дома № 25А по проспекту Ленина.

В Советском районе купель появится на Щелоковском хуторе на 2 озере.

Напомним, что синоптики прогнозируют ночью 19 января -5...-8°. И хотя крещенская ночь не отличится сильным морозом, неприятных ощущений нижегородцам во время купаний доставят сильный ветер и метель.

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