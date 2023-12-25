Почти 120 грантовых проектов вошло в марафон событий "Культурный район" Культура и отдых

Марафон культурных событий "Культурный район" в Нижнем Новгороде за 4 года помог реализовать 118 грантовых проектов. Участниками мероприятий за это время стали в общей сложности 2,5 млн человек. Об этом сообщили в департаменте культуры города.



Напомним, что в рамках проекта "Культурный район" в районах Нижнего Новгорода проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры получали гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.

В 2019 году марафоны культурных событий состоялись в Автозаводском и Сормовском районах, в 2020-м пришлось сделать перерыв в связи с эпидемической ситуацией, в 2021 году эстафету приняли Московский и Советский районы, в 2022-м - Ленинский и Нижегородский, в 2023-м - Приокский и Канавинский.

За этого время были реализованы уникальные проекты: в метро пел камерный хор, "живая" старинная музыка звучала под сводами железнодорожного вокзала и в парке "Швейцария", в заводских цехах прошли спектакли и концерты - и многое, многое другое.

Наибольшее количество грантов - 29 - реализовано в сфере литературы, музыки и театра. На втором месте - экскурсионные проекты (16), на третьем месте – наука (11). При этом каждый грантовый проект включал в себя от одного до нескольких десятков мероприятий. С

Лидерами по числу посетителей стали: проект "Космос над Окой" Нижегородского кружка любителей физики и астрономии - мероприятия посетили около 10 тысяч человек. На мероприятия проекта "Литера Л" Центральной библиотечной сети Нижегородского района пришло около 4 тысяч человек. А онлайн-лекции проекта "Science HUB: Лекторий" посмотрели 430 тысяч человек.

Директор депкультуры Светлана Гуляева отметила, что часть из проектов марафона навсегда останется в культурной истории Нижнего Новгорода, а некоторые идеи при поддержке главы города Юрия Шалабаева стали частью жизни Нижнего Новгорода.

Так, например, на сайте ЦГБ им. Ленина появилась общедоступная электронная библиотека работ нижегородских психологов IX – ХХ веков; в посёлке Сахарный дол теперь есть свой фольклорный праздник; репродукции картин мастеров эпохи Возрождения радуют прохожих и жителей одноимённой улицы; десятки необычных экскурвий добавлены на туристическую карту, а проект "Виды на забор" был представлен в Китае, на архитектурной выставке в городе Хэфэй.

Также благодаря марафону у Нижнего Новгорода теперь есть восьмисерийный пластилиновый мультфильм, созданный руками местных жителей.

Руководитель проекта "Ресурсный центр "Культурный район" Анна Гор добавила, что марафон сподвиг жителей одних районов путешествовать в другие. Кроме того, образовались новые партнёрские связи между учреждениями культуры и НКО, повысился уровень проектной культуры. Впоследствии опыт изменения культурной городской среды силами инициативных горожан был представлен более чем 20 городам России.