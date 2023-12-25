Двое детей погибли на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Страшная трагедия произошла сегодня утром в Советском районе Нижнего Новгорода - на улице Гужевой сгорел дом многодетной семьи, в котором находились дети.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожаром охвачены порядка 200 кв. м домовладения. Произошло частичное обрушение кровли.

На месте работают 7 спецмашин и 21 человек личного состава. Пожар удалось локализовать, угрозы соседним домам нет.

В сгоревшем доме обнаружены тела двух погибших детей.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления, а также работники аппарата прокуратуры области и прокурор Советского района.

Напомним, на днях женщина и ребёнок погибли во время пожара в Борском районе.