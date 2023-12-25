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Пробки в 9 баллов образовались вечером 16 января в Нижнем Новгороде.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 17.30, большой затор наблюдается на улицах Алексеевская, Ильинская. Также затруднено движение по улицам Белинского, Тимирязева, Малой Покровской.
Движение транспорта затруднено по Окскому и Казанскому съездам, на Нижне-Волжской набережной.
Кроме того, автомобили медленно едут по проспекту Гагарина в сторону Мызинского моста. Большие заторы образовались на Сормовском шоссе, улицах Коминтерна, Удмуртской.
Помимо этого, затруднения у водителей возникают на въезде в Нижний Новгород по Московскому шоссе.
Ранее сообщалось, что десятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода 15 декабря.
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