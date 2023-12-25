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Общество

Депутаты положительно оценили работу по экопросвещению нижегородских школьников

16 января 2024 17:55  [77] Общество

Гордума Нижнего Новгорода 16 января провела заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты обсудили в том числе работу по экологическому просвещению населения.

Так, в ходе заседания положительную оценку получил департамент образования за организацию в школах мероприятий по формированию у детей бережного отношения к окружающей среде.

В департаменте рассказали, что администрации школ, учитывая мнения родителей учеников, принимают решение о включении в учебный план специального предмета экологического профиля. В настоящее время в 55 школах города эковоспитание реализуется в формате акций и научно-исследовательской работы.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский отметил, что в Нижнем Новгороде растёт число образовательных учреждений, которые принимают решение о введении нового учебного предмета "Экология". На сегодняшний день их насчитывается уже 35.

"Думаю, что шаг за шагом проводимая работа принесет результаты. У нижегородцев появляется заинтересованность в экологическом образовании детей", - сказал депутат.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев также выразил удовлетворённость работой по привлечению детей к участию в экологических акциях и субботниках. Например, много молодёжи было среди участников акций по очистке рек Борзовка и Левинка.

Герман Карачевский также заявил о необходимости популяризации в школах агро- и зоокультуры. Он добавил, что привлечение детей к очистке территорий от мусора и к озеленению будет способствовать формированию у них осознанного отношения к окружающей среде.

Так, например, в некоторых школах и на загородных оздоровительных базах отдыха большое внимание уделяется приобщению детей к садоводству, в учреждениях открываются конюшни и приюты для животных. А в подразделениях зооцентра "Надежда" на постоянной основе более 300 детей занимаются конным спортом и обучаются кинологии

"Мы должны информировать родителей, транслировать социальную рекламу, делать всё, чтобы взрослые впитывали экологическую культуру и передавали её детям. Нам нужно доносить до них мысль, что только так они смогут сделать условия для жизни будущих поколений лучше", - сказал зампредседателя Думы Владимир Тарасов.

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Теги:
Гордума Экология
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