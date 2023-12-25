Автомобиль загорелся на улице Культуры утром 17 января

Автомобиль загорелся на улице Культуры у дома №16 в Нижнем Новгороде утром 17 января.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация об инциденте поступила в 08.13. Спустя 8 минут пожар был ликвидирован на площади 2 кв.м.
В тушении принимали участие 2 единицы техники и 11 человек личного состава.
Предварительной причиной названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Богородском районе.
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