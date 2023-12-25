Нижегородский доброволец: "На СВО все - герои, другим там не место" Общество

Фото: Дом народного единства

Участник СВО из Нижнего Новгорода прибыл домой в отпуск.

Как сообщили в нижегородском Доме народного единства, в мае 2022 года доброволец в числе первых заключил контракт с Министерством обороны РФ. Боевые товарищи окрестили военнослужащего "Тихий" - за способность хорошо маскироваться, организовывать засаду и неслышно подходить к противнику.

Нижегородский доброволец с детства увлекался оружием. По его словам, эти навыки и знания помогли быстро войти в военный ритм. А опыт реальных боевых действий в полной мере раскрыл значимость личной ответственности перед товарищами.

"На СВО все – герои! Другим людям там не место. Если кто-то не будет выполнять свои боевые задачи, то подвергнет опасности всех остальных. Каждый это понимает и делает все зависящее от него и даже больше", - пояснил доброволец.

"Тихий" - командир боевой машины. За полтора года службы в зоне СВО был удостоен двух наград. Особенно для него дорога медаль "За боевые отличия".

"Мы заняли высоту, под которой проходила дорога. Только по ней можно было попасть в город Изюм. Другого пути для противника тоже не было. Наша задача состояла в том, чтобы удержать точку. Мы попали в окружение, но решили не ждать помощи, сами стали охотиться на диверсантов. Вскоре наши ребята пришли на помощь. И высоту мы удержали", - рассказал военнослужащий.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.