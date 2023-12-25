Мошенники обманули нижегородку почти на 40 тысяч рублей при онлайн-покупке ноутбука Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода лишилась 38 тысяч рублей после онлайн-покупки ноутбука через мошеннический сайт-дублер.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 23-летняя потерпевшая вовремя не распознала мошенничество.

Нижегородка пояснила, что ей на электронную почту пришло письмо от якобы крупного магазина электроники с выгодным предложением о покупке.

В итоге потерпевшая ввела данные банковской карты, с которой и произошло списание средств. Однако, когда девушка поинтересовалась о состоянии своего заказа на сайте интернет-магазина, менеджер ей сообщил, что такой заказ не поступал.

Полицейские установили, что денежные средства были похищены злоумышленниками через сайт-дублер.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют нижегородцам внимательно проверять данные онлайн-продавцов и не переходить по сомнительным ссылкам в сети.

Ранее сообщалось, что житель Арзамаса лишился почти 6 млн рублей вместо заработка на фондовой бирже.