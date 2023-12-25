Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Движение по старому Борскому мосту будет закрыто в марте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
18 января 2024 11:19  [62] Мальчика высадили из трамвая в Нижнем Новгорде
18 января 2024 09:36  [136] Мошенники обманули нижегородку почти на 40 тысяч рублей при онлайн-покупке ноутбука
17 января 2024 15:29  [276] Трое охранников пострадали во время сноса незаконных конструкций в центре Нижнего Новгорода
17 января 2024 10:18  [291] Автомобиль загорелся на улице Культуры утром 17 января
16 января 2024 13:43  [530] Движение транспорта перекрыто из-за пожара на Звездинке
16 января 2024 13:18  [519] Семья из 28 человек проживала в сгоревшем частном доме на улице Гужевой
16 января 2024 10:37  [398] Житель Арзамаса лишился почти 6 млн рублей вместо заработка на фондовой бирже
16 января 2024 09:33  [635] Двое детей погибли на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода
15 января 2024 15:47  [428] Дело завели после гибели двух человек на пожаре в Павлове
15 января 2024 15:22  [610] Три человека погибли в ДТП в Богородском районе
Происшествия

Мальчика высадили из трамвая в Нижнем Новгорде

18 января 2024 11:19  [62] Происшествия

Девятилетнего мальчика высадили из трамвая в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в диспетчерской службы перевозчика – ООО "Экологические проекты", инцидент произошел вечером 18 января. 

По предварительным данным, ребенок не смог оплатить проезд своей картой и водитель высадил юного пассажира.

"В период с 19:27 до 19:32 через эту остановку прошло два вагона. По факту высадки ребенка началась проверка", - говорится в сообщении.

В ООО "Экологические проекты" водителям и кондукторам ранее неоднократно напоминали, что высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта запрещено, даже если у них не оказалось денег за проезд. Если по итогам проверки будет подтвержден факт нарушения, сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков жестко отреагировал на очередную высадку ребенка из общественного транспорта в Нижнем Новгороде и взял ситуацию под личный контроль.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph