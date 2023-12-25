Мальчика высадили из трамвая в Нижнем Новгорде Происшествия

Девятилетнего мальчика высадили из трамвая в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в диспетчерской службы перевозчика – ООО "Экологические проекты", инцидент произошел вечером 18 января.

По предварительным данным, ребенок не смог оплатить проезд своей картой и водитель высадил юного пассажира.

"В период с 19:27 до 19:32 через эту остановку прошло два вагона. По факту высадки ребенка началась проверка", - говорится в сообщении.

В ООО "Экологические проекты" водителям и кондукторам ранее неоднократно напоминали, что высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта запрещено, даже если у них не оказалось денег за проезд. Если по итогам проверки будет подтвержден факт нарушения, сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков жестко отреагировал на очередную высадку ребенка из общественного транспорта в Нижнем Новгороде и взял ситуацию под личный контроль.