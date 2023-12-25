Депутаты отметили положительную динамику в обеспечении жильем детей-сирот Нижнего Новгорода Общество

18 января 2024 года на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы депутаты рассмотрели ряд профильных вопросов, один из которых связан с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По информации представителей городской администрации, за 2023 год жилыми помещениями обеспечены 230 человек, относящихся к данной категории: договоры найма специализированного жилого помещения, районные администрации заключили со 154 гражданами, также 76 лицам, достигшим 23-летия, была оказана мера социальной поддержки в виде выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.

В общей сложности за последние два года депутаты городской Думы приняли 11 решений о передаче из областной в муниципальную собственность 173 квартир. На первое в этом году заседание городской Думы, проведение которого запланировано на 24 января, вынесен вопрос об очередной передаче жилых помещений в количестве 11 единиц.

По итогам выступления председатель комиссии Кирилл Лазорин и его коллеги Николай Сатаев, Юлия Мантурова и Михаил Рыхтик выразили желание разобраться в данной теме более подробно, задав докладчикам целый ряд вопросов, на которые были даны ответы по существу. В частности, для понимания ситуации депутатов интересовали сравнительные данные по региону и городу в динамике за последние несколько лет, порядок и условия представления жилых помещений, сроки проведения процедуры - от появления объекта недвижимости до его передачи конкретному человеку, имеющему право на его получение, способность органов власти и местного самоуправления, ответственных за данный процесс, прогнозировать ситуацию по потребностям в жилых помещениях на несколько лет вперед.

Как пояснили представители городской администрации, в настоящее время возникновение права на получение жилого помещения наступило у 868 граждан, зарегистрированных на территории Нижнего Новгорода, из 1340 находящихся в очереди. Количественные сведения в городском реестре постоянно меняются в силу миграции лиц из различных населенных пунктов районов области в город.

Одна из причин "движения" очередности также связывается со случаями отказа граждан от предлагаемых жилых помещений. Вся процедура по обеспечению человека жилым помещением занимает около месяца. Квартира предоставляется по договору соцнайма сроком на 5 лет, по истечении которого жилье может быть оформлено в собственность гражданина. Достигшие 23-летия сироты в заявительном порядке могут получить выплату на приобретение жилого помещения.

"Я наблюдаю положительную динамику в обеспечении жильем детей-сирот в течение последних 6-8 лет. В прошлом созыве мы распределяли 3-4 квартиры, сейчас 20", - отметил Николай Сатаев.

В свою очередь Юлия Мантурова добавила: «Недавно мы общались с уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области Маргаритой Ушаковой, которая подтвердила, что ситуация в Нижнем Новгороде самая лучшая по региону».

Подводя итоги рассмотрения вопроса повестки дня Кирилл Лазорин предложил членам комиссии вернутся к теме на одном из ближайших заседаний.

"Полагаю, элемент планирования в данном направлении имеется. Пригласим на комиссию представителей министерства социальной политики и предметно это обсудим, чтобы понять наши возможности по запросу у региона большего объема целевых средств, а соответственно и сокращению очередности. Благодарю коллег из профильных подразделений администрации города за эффективную работу!", - сказал председатель комиссии.